Para Klopp, o melhor treinador é: Pep Guardiola!

Manchester City e Liverpool se enfrentam nesta quinta-feira no Etihad Stadium. Finalmente, os 'citizens' abrirão caminho para a equipe de Anfield, o campeão da Premier League 2019-20.

Os de Jürgen Klopp, portanto, não disputam nada além de orgulho, para poder continuar conseguindo números recordes na competição nacional inglesa. O Manchester City, por outro lado, poderia dar um golpe na mesa quase defensivo na luta pelo segundo lugar no campeonato.

A partida também será disputada na zona técnica, pois dois dos melhores treinadores do mundo se enfrentam. Pelo menos o número um estará, de acordo com o técnico 'red', que escolheu o espanhol como o melhor técnico do mundo em declarações no 'Bild'.

"Dizer que sou o melhor treinador do mundo não significa muito, porque vencemos tudo como equipe, juntos. Mas, para mim, de todos os treinadores que conheço, Guardola é o melhor", afirmou.

Da mesma forma, Klopp confessou que está surpreso que os fãs o considerem o melhor, embora ele admitisse que estava encantado por ter sido reconhecido como tal.

"Não há nada que eu possa fazer sobre isso, embora eu tenha ficado muito feliz em receber o prêmio de melhor treinador", acrescentou o treinador do Liverpool.