Para Maguire, o maior rival do United é a inconsistência

Harry Maguire, capitão do conjunto 'red devil' e uma das contratações mais caras da história do clube conversou com os canais da entidade e falou sobre os problemas enfrentados pelo elenco.

"Nosso adversário mais difícil somos nós mesmos. Nos decepcionamos por sermos um pouco inconsistentes. Não apenas em um jogo completo, mas durante alguns jogos. Precisamos ser mentalmente fortes", analisou.

O zagueiro trocou o Leicester no ano passado com destino o Old Trafford e viu os 'foxes' fazerem uma grande temporada, ocupando o terceiro lugar na Premier League, até aqui.

"Eu entrei para este clube, pois quero ganhar troféus e medalhas. Quando eu olhar para o meu tempo no Manchester United, quero ter alguns troféus", confessou.