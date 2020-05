Para Mahrez, o City tem tudo para conquistar essa Champions

Falando com 'The Guardian', Mahrez jogou a real. Ele acredita que sua equipe, apesar da longa parada devido ao coronavírus, está no momento ideal para enfrentar seu grande desafio: conquistar o título que todos sonham mais.

"Acho que é uma boa hora para vencer a Liga dos Campeões. Temos a equipe, temos o treinador... temos tudo, então é uma boa hora. Não sei se somos os melhores, mas somos bons o suficiente para vencer. A Champions League é difícil, todo mundo quer vencer, então será uma grande batalha", disse o atacante argelino.

No momento, apesar de o sorteio ter colocado o Real Madrid em seu caminho, o sonho é possível. Os 'citizen' terão que defender em casa a vitória por 1-2 da partida de ida e, se tudo certo, chegarão nas quartas de final cheios de moral.

O City voltará ao mesmo nível que estava antes do intervalo? Mahrez acredita que sim. "Foi um tempo longo sem futebol, mas nos adaptamos e agora estamos de volta, então é bom. O confinamento é algo que tínhamos que respeitar e agora que voltamos a treinar é muito bom. Passo a passo, estamos entrando em forma, estou animado. Foi bom ver meus colegas e treinadores novamente. Foi bom treinar com todos e também temos estado em um clima muito bom!".