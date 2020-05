Por elenco atual, Fla deve vender garotos da base

Em meio a pandemia do coronavírus, o Flamengo calcula os prejuízos e começa a refazer os planejamentos. Uma coisa a diretoria tem como objetivo: manter o forte e caro elenco que montou de 2019 para cá, segurando seus principais jogadores e os importantes reforços que chegaram em janeiro deste ano. E para isso, segundo apuração da Goal.com, a base poderá ser "sacrificada".

Entre os dirigentes, há um consenso de que será preciso colocar os jovens à venda e o entendimento de que os valores de mercado mudarão. Os cálculos que eram feitos antes da pandemia para negociar um atleta da base serão bem menores, o que causará um efeito quase que de "liquidação". O planejamento tem como foco os jovens promissores que terão poucas oportunidades no elenco profissional nos próximos dois anos, como Lincoln e Matheusinho. Segundo fontes ligadas a diretoria, se chegar uma proposta abaixo da multa e com valores razoáveis, serão negociados.

Manter os principais jogadores do elenco também é um pedido especial de Jorge Jesus, que está próximo de um acordo para renovar o contrato e seguir como treinador do Flamengo por mais dois anos, e um sonho de Rodolfo Landim, que quer empilhar mais títulos até o final de seu primeiro mandato como presidente do clube. A pandemia, inclusive, foi um banho de água fria nas pretensões do Rubro-Negro, que via pela frente um ano ainda mais promissor que 2019.

Temendo ainda maiores efeitos da crise financeira causada pela pandemia, o clube espera que pelo menos até o início de junho possa retomar as atividades. O Flamengo tem buscado alternativas e elaborado protocolos de segurança para tornar viável um retorno sem grandes danos. No entanto, as autoridades pedem paciência e avaliam ser prudente uma volta nas próximas semanas.