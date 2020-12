"Para mim pareceu pênalti e para Ramos também"

Técnico do Eibar foi claro após a derrota para o Real Madrid. Captura/Movistar+

José Luis Mendilibar, técnico do Eibar, falou com a imprensa após a derrota para o Real Madrid por 3 a 1. O técnico se mostrou bastante franco com a polêmica envolvendo a mão (e o pênalti não marcado) de Sergio Ramos quando o jogo estava em 2 a 1.