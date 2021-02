Para o Chelsea, será quase impossível disputar Alaba

Assim que David Alaba rompeu as negociações com o Bayern de Munique, os gigantes europeus começaram a tentar garantir o zagueiro, um verdadeiro craque em ótima fase. A oportunidade de contratar um dos melhores zagueiros a custo zero é tentadora, mas está longe de ser tão simples.

Quase desde o primeiro momento, o Real Madrid foi apontado como favorito para levar Alaba e até o 'Marca' garantiu que houve um acordo fechado. No entanto, parece que a corrida ainda está aberta e na Premier League estão tentando capturá-lo.

Quem deu mais lances por ele na Inglaterra foi o Chelsea. 'Sport Bild' apontou que os 'blues' se viram lutando com o Real Madrid e o Barça para a assinatura do austríaco, mas ao negociar eles encontraram a dura realidade.

Isso porque, como o 'Telegraph' aponta, David Alaba e seus agentes exigem um salário de 23 milhões de euros brutos. Um verdadeiro passe fora dos padrões do mercado atual, marcado pelo coronavírus, que parece assustar o Chelsea.

Aparentemente, o clube londrino está se descartando da luta por Alaba se ele não diminuir suas pretensões. Após as enormes despesas desta temporada, o Chelsea não quer se comprometer com um salário tão alto.