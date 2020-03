Para qual time Ayrton Senna torcia?

Ayrton Senna, tricampeão mundial de Fórmula 1, nunca escondeu sua paixão pelo futebol e, principalmente pelo time que torcia: o Corinthians.

Em diversos momentos, Senna falava de seu amor pelo Timão e, em uma de suas fotos mais famosas, de quando ainda competia pela Fórmula 3, o piloto aparece vestindo a camisa branca do Corinthians.

A paixão do piloto acabou virando um símbolo para o Corinthians, que já fez mais de uma homenagem a um de seus torcedores mais ilustres, e não deixou de recordar a data do aniversário de Senna.

A torcida também se orgulha de compartilhar o amor pelo Corinthians com uma das figuras mais importantes do futebol brasileiro. Bandeiras com a imagem do Senninha, personagem criado para aproximar o piloto do público infantil, é marca de uma das organizadas do Timão.

TERCEIRO UNIFORME 2018

Em 2018, como homenagem ao piloto, o Corinthians criou a campanha "Lute até ser eterno", que contava com uma coleção do time fazendo referência os carros da Lotus utilizados em 1985 e 1986. Além disso, no uniforme de jogo, estavam também a assinatura de Senna e 41 listras, que representavam as 41 vitórias que ele teve na carreira.

CAPACETE NO PARQUE SÃO JORGE

No sede do Corinthians, o Parque São Jorge, um dos capacetes usados por ele em uma corrida está exposto com a mensagem “No peito do piloto frio e corajoso batia um coração corinthiano".

INSTITUTO AYRTON SENNA

O Corinthians está constantemente apoiando as causas do Instituto Ayrton Senna, tocado pela irmã do piloto. Em 2015, em apoio a campanha "Doe Letras", os jogadores alvinegros entraram em campo com letras de seus nomes faltando no uniforme.

HOMENAGENS EM CAMPO

Em 2014, em um jogo contra o Nacional-AM, o Corinthians entrou em campo com réplicas do capacete mais famoso de Senna, o azul e amarelo. No ano seguinte, Senninha deu o pontapé inicial de um jogo do Timão no Campeonato Paulista.