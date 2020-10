Para que servem os 'sutiãs' dos jogadores?

Faz quatro ou cinco temporadas que esse 'sutiã' para esportistas de alto rendimento vem sendo usado com maior frequência. Foi quando esse produto passou ganhar espaço no mercado e visibilidade nos campos de futebol.

Rapidamente, foi constatado o valor que esse acessório tem, proporcionando dados muito úteis para avaliar o desempenho de atletas. Clubes passaram a adotar essa ferramenta em seus jogadores, que contam com esse gps mapeando seus movimentos.

No começo, muitos não gostaram da novidade por causar algum desconforto, mas logo as virtudes dessa tecnologia foram constatadas e ela foi incorporada em larga escala. Afinal, pesa apenas 66 gramas.

Para que servem os 'sutiãs' com GPS no futebol

Esses acessórios com um dispositivo de GPS controlam praticamente tudo sobre o rendimento dos atletas. Além de monitorar o ritmo dos batimentos cardíacos, registra a distância percorrida pelo jogador e a intensidade, velocidade, quantidade de 'sprints' e aceleração.

Com tanta informação, correções e avaliações ficam muito mais embasadas e as equipes técnicas podem comparar o desempenho de quem entra em campo nas partidas ou mesmo durante os treinamentos. A tecnologia usada debaixo da camisa também auxilia avisando sobre o risco de lesão.

Um exemplo de uso é o caso do Barcelona, cuja equipe técnica algumas temporadas atrás deixou-se guiar pelos dados desse acessório para poupar Jordi Alba e Ivan Rakitic.

Enquanto muitos usam a novidade, outros mais tradicionais reprovam. Casos como o de Juan Román Riquelme, que não está convencido dos benefícios.

Muitas vantagens com consequência em resultados a um preço relativamente baixo para as equipes. O 'sutiã' com gps custa cerca de 2 mil euros.