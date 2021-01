Para quem Neymar vai torcer na final da Libertadores?

Os preparativos estão a milhão: temos poucos dias até que Palmeiras e Santos entrem em campo no Maracanã para decidir a final da Libertadores . Com duas grandes camisas, a decisão promete parar o Brasil, ainda mais se tratando de um clássico estadual .

Em que pese os muitos torcedores do Peixe e do Verdão, parte dos brasileiros está dividido, seja por se tratar de dois rivais estaduais (casos de São Paulo e Corinthians), ou por outras razões. E alguns imaginavam que o craque Neymar Jr. seria outro que ficaria na dúvida.

Não é o caso. Por mais que o craque tenha sido torcedor do Palmeiras quando criança, ele garantiu que torcerá para o Santos, clube que o revelou e onde marcou época no começo da década, na grande decisão.

A escolha não é segredo para ninguém, já que Neymar até mesmo participou da festa de classificação do Peixe para a final da competição, em um momento onde o Verdão já estava classificado, mas muitos questionavam qual seria a postura do ídolo antes do confronto.

Pois é: no Twitter, Neymar deixou muito claro que é "santista desde criancinha" na final e não terá nenhum impedimento de torcer para o Santos, mesmo admitindo que, até acertar com o clube da Vila, quando tinha 12 anos, era, sim, torcedor do Palmeiras.

Desta maneira, na "maior decisão de todos os tempos", ao menos para a Conmebol, o Peixe terá um reforço importante fora de campo: o principal jogador da última conquista da equipe no torneio. Em 2011, última vez que o time conquistou a América, o grande destaque do elenco era Neymar, que decidiu a final em partida histórica.

Se hoje o ídolo não tem como contribuir da mesma forma que o fez contra o Peñarol, poderá ser importante dando força fora de campo. Marinho, por exemplo, é fã declarado do jogador do PSG.

Santos e Palmeiras entram em campo neste sábado (30), às 17h (de Brasília), no Estádio do Maracanã, pela grande decisão da Copa Libertadores.