Para Rafinha, Neymar de hoje é "muito mais maduro que no Barça"

Rafinha não poupa elogios a Neymar. O ex de Barcelona e Celta de Vigo chegou na última janela de transferências e reencontrou o ex-companheiro de Camp Nou.

Alguns meses após o começo da temporada, o meio-campista concedeu entrevista a 'Telefoot' e comparou o momento vivido pelo craque agora em relação aos tempos de Catalunha.

“Encontrei um jogador muito mais maduro que no Barça. O Neymar é de classe mundial, um dos melhores do mundo. É um privilégio jogar com ele”, disse Rafinha.

Voltando de lesão, Neymar entrou ao longo do jogo da sexta-feira, quando o PSG foi derrotado pelo Monaco por 3 a 2. Neymar deverá ser titular no jogo da terça-feira, contra o RB Leipzig, pela Champions League.