Para Raiola, Haaland pode ocupar o vazio deixado por CR7 no Real

A saída de Cristiano Ronaldo do Real Madrid ainda dá o que falar. O clube ficou sem o seu principal goleador nos últimos anos e os atuais nomes do elenco não conseguiram suprir esse vazio.

Benzema, Bale, Lucas Vázquez, Vinicius, Rodrygo, Mariano, Jovic, não deram o número de gols que o madridismo esperava na era pós-CR7.

No entanto, para um dos agentes mais influentes do mercado, Mino Raiola, existe um nome que pode preencher o vazio deixado pelo luso no ataque do Real: Erling Haaland.

"No Real Madrid, Haaland pode igualar os números de Ronaldo e marcar 40 ou 50 gols por temporada. Ele é muito bom e daqui a uns anos será ainda melhor”, disse o agente em um direto no Instagram.

Mesmo em uma temporada atípica, os números de Haaland são impressionantes. Foram 40 gols marcados em 33 partidas com as camisas de Salzburg e Dortmund.