Para Richarlison, enfrentar Van Dijk "não é tão complicado"

Richarlison não manteve Van Dijk no patamar em que o zagueiro costuma ser colocado ao comentar sobre suas qualidades. A declaração do brasileiro foi feita na semana do jogo entre Everton e Liverpool, marcado para este domingo.

O dérbi costuma trazer esse tipo de provocação, embora a classificação mostre uma realidade enorme, com 45 pontos separando as duas equipes.

"As pessoas falam muito sobre ele e o que ele faz em campo, mas tenho que dizer que já passei por ele várias vezes e não é tão complicado", comentou ao canal 'Desimpedidos'.

"Ele foi escolhido como um dos três melhores do mundo porque teve uma excelente temporada, mas sim, para mim existem melhores zagueiros, muito melhores", acrescentou o atacante do Everton.

E Richarlison comparou o atleta dos Países Baixos a três outros jogadores da posição: “Thiago Silva e Marquinhos, que estão meio que no mesmo nível, e Sergio Ramos”, continuou o atacante de 23 anos que soma 26 gols em 70 jogos pela equipe, à qual chegou para a temporada 2018-19.

O Everton de Carlo Ancelotti é 12º colocado na competição com 37 pontos a nove de distância da zona de classificação para a Europa League, posto ocupado no momento pelo Manchester United com 46 pontos.