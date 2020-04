Para Roberto Mancini, Ibra está no mesmo nível de Messi e Cristiano

Para Roebrto Mancini, Zlatan Ibrahimovic é um dos grandes jogadores da história do futebol. Os dois jogaram juntos na Inter e o italiano é um grande fã do talento do sueco.

"O Zlatan vai ser lembrado como um dos maiores atacantes de todos os tempos. O coloco ao mesmo nível do Messi e Ronaldo. Ele ganhou campeonatos em todos os lados, marcando muitos gols. Ele está muito bem também no Milan, esta temporada, mas não sei quais são os seus planos para o futuro", disse a 'Sport Mediaset'.

Outro atacante que chama atenção do treinador italiano é Mario Balotelli, que segundo ele tem chances para voltar a seleção italiana.

"Se apenas pensar em futebol e fizer o que tem de fazer, então as portas irão se abrir para ele, como para outros tantos jogadores. O Mario tem qualidade, é algo que apenas depende dele", completou.