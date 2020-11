"Para sair mais fortes dessa situação temos que ser solidários com os outros"

O coronavírus é hoje o inimigo número um da humanidade. Essa doença está deixando milhões de mortes e infectados, algo que esperamos que acabe em breve com o surgimento da vacina.

No mundo do futebol, Militão, que deu positivo para COVID-19, apareceu no 'MARCA Sport Weekend' e falou sobre a atual situação de pandemia: “Não estamos vivendo uma situação fácil, é difícil para todos, muitas famílias não têm comer, não têm emprego, precisam de trabalho... ".

“Acredito que muita gente tem que ajudar os outros para poder sair e fortalecer as famílias que precisam de ajuda”, acrescentou o brasileiro, que espera voltar à ação em breve.

O zagueiro continuou na mesma linha: “Para sairmos mais fortes desta situação temos que ouvir, agora estamos mais solidários, as pessoas se ajudam mutuamente, estamos fazendo as coisas bem e vamos sair fortes, não estamos a ser egoístas. Estamos ajudando famílias que não têm boas condições”.

Por fim, Militão falou de motivação nestes tempos. "A minha motivação era escutar muito, tentar dar o meu melhor, ouvia muito os médicos, descansei bem para poder melhorar o mais rápido possível e estar focado para fazer as coisas bem e feliz, sem alegria e sem boas energias vamos ladeira abaixo" , concluiu