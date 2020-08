Para vencer o Barça, Insigne apela para treinos personalizados

Lorenzo Insigne, capitão do Napoli, passou por algumas terapias e fez um trabalho personalizado nesta quarta-feira, na tentativa de se recuperar a tempo de sua lesão para o jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Barcelona, ​​programado para 8 de agosto.

Insigne sofreu uma lesão no tendão abdutor esquerdo com edema ósseo no último domingo, na última rodada da Serie A, quando sua equipe derrotou a Lazio por 3-1, o que dificultará muito sua participação no importante confronto no Camp Nou.

O capitão napolitano, que deixou o campo desesperado e com claros gestos de dor no domingo, foi ao CT Castel Volturno na manhã italiana de quarta-feira e treinou individualmente na academia e no campo, informou sua equipe em uma declaração oficial.

Após a ressonância magnética realizada na segunda-feira passada, os de Nápoles informaram que suas condições seriam analisadas dia a dia. Se ele não se recuperar, o mexicano Hirving Lozano é o favorito para substituí-lo na ponta esquerda.

O técnico Gennaro Gattuso acerta os últimos detalhes da visita a Barcelona, ​​na qual as duas equipes partirão de 1 a 1 de fevereiro em San Paolo, quando o francês Antoine Griezmann empatou um placar aberto pelo belga Dries Mertens.