"Parar Mbappé é uma missão impossível"

O Mônaco vai fazendo um belo Campeonato Francês até aqui. O time do Principado é o 4º colocado com 49 pontos, cinco atrás do PSG, seu rival nesse final de semana.

Nico Kovac, treinador do Mônaco projetou a partida e falou sobre a dificuldade de parar Mbappé, principalmente depois da sua noite brilhante no Camp Nou.

"Temos que pará-lo, mas não é possível fazer isso com um único jogador. Não podemos deter Mbappé no um contra um. É uma missão impossível. Temos que estar unidos".

Mas Kovac destaca outro problema: "Isso pode fazer com que outros jogadores do PSG brilhem. Temos que fazer um bom trabalho físico e tático para compensar isso", completou.

"Temos que treinar duro para estar a altura. Eu fico com o fato de que somos o segundo melhor ataque do campeonato e podemos demonstrar", concluiu.