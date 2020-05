Paratici analisou o futuro da Juve: Arthur, Pjanic, Higuaín, Pogba...

Apesar de ter tentado não falar demais e até ter sugerido que a Juventus poderia ficar sem contratações devido à crise econômica derivada do COVID-19, Fabio Paratici foi incentivado em uma palestra no 'Sky Sport' e acabou jogando tudo.

Um dos principais tópicos a serem discutidos foi o futuro de Miralem Pjanic e Arthur, que há rumores de que serão capazes de trocar Juventus e Barcelona.

"Estamos conversando com eles, assim como fizemos com muitos clubes importantes", reconheceu Paratici em relação aos contatos para discutir transferências com o Barça.

"Será um verão bem particular. Precisamos de ideias, trocas e coisas novas", justificou ele para reforçar sua teoria de que meses complicados são esperados.

Paratici falou imediatamente de Pogba, explicando que terá dificuldade em pagar o que quer se mudar de clube: "Ele é um jogador fantástico, um campeão. Mas algo mudará após esta crise, porque agora os melhores jogadores como Paul também terão menos clubes que possam garantir um salário tão alto".

Finalmente, ele confirmou a renovação de Buffon e Chiellini e confessou que espera que Dybala possa assinar o contrato que o vinculará à Juve por vários anos em breve. De Higuaín, limitou-se a elogiar seus bons números e mostrou seu desejo de continuar na 'Vecchia Signora' na próxima temporada.