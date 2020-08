Paratici pode seguir o mesmo caminho de Sarri e deixar a Juventus

Os dirigentes da Juventus não gostaram da forma como as coisas aconteceram na temporada 2019-20. Com o título da Serie A, mas sem a Coppa e nem a Champions, Sarri foi o primeiro a ser demitido.

A saída do treinador italiano pode não ser a única nos escritórios da 'Vecchia Signora'. Informou 'Sky Sport' que Fabio Paratici poderia seguir o mesmo caminho que Sarri.

Andrea Agnelli está determinado a fazer uma revolução no clube com a saída do diretor esportivo, principalmente devido ao apoio do próprio Paratici para a chegada de um Sarri que durou apenas um ano.

A intenção do Paratici, segundo a fonte citada, é continuar como o arquiteto da Juventus, que tem em Arthur Melo seu primeiro reforço da próxima temporada.

Federico Cherubini, atual número dois do Paratici, ficaria com a responsabilidade de ocupar o cargo de seu atual chefe e de planejar o elenco, tendo como primeira tarefa a busca de um novo técnico.

A derrota nas oitavas-de-final para o Olympique de Lyon provocou um terramoto na instituição 'bianconera', que já fez a primeira vítima e pode partir para outra.