Parceria Lukaku-Lautaro abre o placar no dérbi de Milão

Inter de Milão e Milan entraram em campo pela 23ª rodada do Campeonato Italiano em jogo que vale muito mais que uma vitória em clássico, pois os rivais disputam a liderança.

Com vantagem de um ponto no topo da tabela, o time de Antonio Conte partiu para cima logo no início do confronto e abriu o placar com apenas 5 minutos de bola rolando no estádio San Siro.

A jogada contou com a parceria de uma das duplas de maior qualidade no futebol atual, com Romelu Lukaku dando assistência para Lautaro Martínez.

O lance começou com o belga sendo lançado em velocidade pela direita e deixando o marcador para traz. Ele invadiu a área e tentou o cruzamento rasteiro, que foi bloqueado. No segundo, Lukaku mandou a bola alta na cabeça do argentino, que mandou para dentro.