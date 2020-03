"Parece que estavam esperando alguém morrer para tomar uma ação"

Angelo Ogbonna concedeu uma entrevista ao 'Corriere della Sera' onde critica duramente as poucas medidas tomadas pela Inglaterra para conter o avanço do coronavírus.

"Estou feliz e aliviado que tudo foi suspenso agora, incluindo as ligas inferiores. Foi quase como se eles quisessem ignorar um problema tão sério. Foi quase como se eles estivessem esperando alguém morrer para tomar uma ação", disse ao 'Corriere della Sera'.

"Não se trata de um assunto futebolístico, é algo arraigado na mentalidade do país. No Reino Unido não compreenderam o risco desse vírus, que pode se propagar em questão de segundos se não se adotam as medidas corretas", completou.

Por fim, o jogador italiano se mostrou orgulhoso dos esforços feitos na Itália: "Como italiano que vive fora, estou extremamente orgulhoso do que meu país está fazendo. Podemos ser criticados em muitas áreas, mas acredito que estamos entre os melhores do mundo na atenção médica", concluiu.