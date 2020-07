"Parece que ganhamos os jogos por causa da arbitragem, mas não é assim"

O O Real Madrid venceu mais uma no Campeonato Espanhol e vê o título cada vez mais perto de ficar no Bernabéu. Apesar da situação confortável na tabela, o time tem resultados questionados por causa da arbitragem. Zidane comentou essas polêmicas após a vitória por 1 a 0 com gol de pênalti marcado por Sergio Ramos.

“Estou cansado porque acabamos sempre falando do mesmo. Parece que ganhamos os jogos por causa da arbitragem e não é assim. Estamos no campo e é preciso respeitar o Real Madrid e os jogadores. Isto não vai mudar. Estamos lutando e como sempre o árbitro foi ver a jogada e apitou pênalti porque era pênalti", disse o técnico em entrevista após o jogo, na qual também explicou a ausência de James Rodríguez.

Para o francês o foco deve estar afastado dessa questão para buscar os objetivos. "O objetivo é pensar e continuar jogando futebol como estamos fazendo. Sobre a jogada de Sergio não falei com ele, nem com Marcelo. Há pessoas que fazem o seu trabalho e há que respeitar isso. Nós vamos prosseguir com aquilo que temos feito, focarmos no futebol e nada mais”, afirmou Zidane.

“Aquilo que temos de fazer é pensar no que temos feito. Não podemos ouvir o que vem de fora porque a Liga vai-se decidir no final, como sempre. Estamos focados nos jogos que nos faltam. De momento, há que felicitar os jogadores pelo que estão fazendo porque são sete vitórias em sete, mas não ganhamos nada”, acrescentou.

O treinador destacou os méritos da equipe. "É a nossa solidez. É disto que se trata. O que estamos a demonstrar é a nossa fortaleza e o nosso equilíbrio. Quando perdemos a bola defendemos todos e ultimamente estamos fazendo isso muito bem. Na hora de jogar tem faltado algum brilhantismo em termos ofensivos e podemos melhorar, isso é o que vamos fazer. O mais importante é a nossa força defensiva, que hoje voltámos a demonstrar”, comentou.

“Orgulho pelo trabalho feito. Não é pouca coisa ganhar sete jogos seguidos. A nível ofensivo falta algo, mas não vamos nos queixar porque ganhámos. O mais importante é que a nossa base defensiva é muito boa. Sabemos que se estivermos bem defensivamente vamos ter chances. Da última vez foi Carvajal que provocou o penálti, desta vez foi Marcelo. Isso significa que temos laterais que participam no ataque”, concluiu Zinedine Zidane.