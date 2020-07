"Cássio frango"? Goleiro vira paredão e responde a pichações

Cássio foi alvo de pichações de torcedores Palmeirenses na véspera do clássico que marcaria o retorno dos rivais paulistas às competições. "Cássio frango" estava escrito no ato de vandalismo feito nas traves do 'Setor Norte'.

No entanto, o o goleiro deu sua resposta em campo, com uma atuação destacada por suas várias defesas, especialmente no primeiro tempo. A atuação do sistema defensivo foi justamente o grande ponto positivo destacado na entrevista coletiva concedida pelo técnico Tiago Nunes.

“Natural que com um tempo tão grande de parada que exista dificuldade, que o time sinta o ritmo de jogo, o físico. Só adquire jogando, mas tendo em vista a importância do jogo, o momento do clube, a grandiosidade do clássico, o que fica é a atuação consistente da parte defensiva”, avaliou.

Inclusive o único gol do jogo foi marcado por um dos zagueiros do Corinthians. Gil garantiu o gol que diminui as chances de eliminação do alvinegro. Saiba aqui o que o Timão precisa para se classificar.

Confira no vídeo a atuação de Cássio, que evitou chances claras de gol do Palmeiras em pelo menos quatro ocasiões.