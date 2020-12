VÍDEO: O dia em que PSG e Istanbul Basaksehir se uniram contra o racismo

Nos primeiros momentos do primeiro tempo, o jogo entre PSG e Istambul Basaksehir foi interrompido, com os jogadores indo para os vestiários, por um possível insulto racista do quarto árbitro ao segundo treinador da equipe visitante, Pierre Webó.

Em meio a muita repercussão, o confronto teve de ser adiado para o dia seguinte, quando os times voltaram a campo e se uniram em mensagem contra o racismo - confira no vídeo acima.