Paris Saint-Germain e Angers se encontram nesta sexta-feira no Parque dos Príncipes. O time de Thomas Tuchel chega para o jogo após duas vitórias seguidas e com 9 pontos conquistados em cinco jogos, exatamente a mesma situação dos visitantes. PSG e Angers estão na sétima e oitava posição da tabela, respectivamente.

Confira no vídeo a preparação do PSG para a partida válida pela sexta rodada do Campeonato Francês de 2020/21.