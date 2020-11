Paris Saint-Germain pergunta por João Félix

João Félix está engrenando em sua segunda temporada no Atlético de Madrid, que fez o maior investimento de sua história para buscar o atacante no Benfica por cerca de 126 milhões de euros.

Segundo informação publicada por 'Record', o desempenho recente pelo time de Simeone e pela seleção portuguesa já faz gigantes cogitarem sua contratação e se movimentarem nesse sentido.

O jornal português afirma que o Paris Saint-Germain fez contatos com a diretoria espanhola para perguntar sobre a situação do jovem de 21 anos, que tem contrato válido até 2026. No entanto, a resposta foi negativa, afastando qualquer tipo de conversa.

João Félix soma sete gols em dez jogos nesta temporada com o Atlético de Madrid, sendo titular em oito dessas ocasiões. Na campanha passada, disputou 36 partidas, foi titular em 28 marcou nove gols e deu três assistências.