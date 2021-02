A Liga Italiana anunciou o adiamento da partida entre Torino e Sassuolo prevista para essa sexta-feira pela 24ª rodada do Campeonato Italiano.

Em nota oficial, a entidade remarcou o confronto para o próximo dia 17 de março no Olímpico Grande Torino.

O Torino sofre com um surto de coronavírus no seu elenco, com cerca de sete infectados nos últimos testes PCR. O clube não treina a três dias.