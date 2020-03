Partidas de México contra República Tcheca e Grécia são canceladas

Por fim, o México não enfrentará a República Tcheca e a Grécia nos Estados Unidos. A decisão foi anunciada pela Federação da seleção latino-americana devido à proibição de viajar para e da Europa em relação ao país americano.

"Devido às novas restrições de voos para os Estados Unidos devido ao surto de COVID-19, o Soccer United Marketing, em coordenação com a Federação Mexicana de Futebol, anuncia que os jogos de março do MEXTOUR da Seleção Nacional do México foram cancelados" , informou a agência.

Deve-se levar em conta que a suspensão desses eventos foi obrigatória porque, embora o México não fosse viajar para a Europa, a República Tcheca e a Grécia sim. A Federação não informou se os duelos seriam disputados em outra data.

Por outro lado, o duelo contra a Colômbia em Denver, marcado para 30 de maio, ainda permanece. Espera-se que, a essa altura, a crise seja resolvida e a proibição de viagens não tenha aumentado, pois nem a Colômbia nem o México viriam da Europa.