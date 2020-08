Passado napolitano faz Cavani recusar a Juventus

O nome de Edinson Cavani é um dos mais ativos no mercado. A indefinição do uruguaio em encontrar um novo projeto agita os pretendentes.

Sem contrato desde que deixou o PSG no final dessa temporada, Cavani chegaria sem custos a qualquer clube. Equipes como Leeds, Benfica, Atlético de Madrid ou Juventus sonham com a sua contratação.

No entanto, a imprensa italiana garante que Cavani não defenderá as cores da 'Vecchia Signora'. 'Sky Sport' assegura que, por respeito ao seu passado no Napoli, o atacante não jogaria no conjunto 'bianconeri'.

O jogador de 33 anos vestiu a camisa 'azzurri' em 138 partidas oficiais e, durante as três temporadas que esteve em San Paolo, marcou 104 gols.