"Passei minha vida vendo estádio e o Education City é um dos melhores"

Tim Cahill faz parte do Comitê Organizador da Copa do Mundo de 2022. Em suas conversas com o 'AS', o australiano quis destacar como o país está se esforçando para liderar uma das melhores edições dos últimos anos. Além disso, ele quis focar no Education City, um estádio que foi aberto de forma virtual.

"Com a inauguração virtual do estádio, por conta das medidas preventivas para enfrentar o COVID-19, em maio de 2019 tive a oportunidade de assistir à abertura do estádio mundialista de Al-Janoub, tenho quase certeza de que não há comparação entre ver esses monumentos de perto e pela câmera", disse Cahill.

"Passei a vida inteira pisando em estádios de futebol, então apenas coisas realmente especiais me chamam a atenção, e o Education City é um dos melhores estádios que já vi", reiterou.

O australiano se mostrou com vontade de visitar o país para ver o progresso: "Estou ansioso pelo levantamento das restrições de viagem para ir ao Qatar e ver o estádio depois de abri-lo. Estou orgulhoso de fazer parte de uma edição tão especial".