Passou por cima! Ajax goleia o Venlo por 13 a 0

Uma goleada histórica marcou o fim de semana na elite do futebol dos Países Baixos, com o Ajax visitando o VVV Venlo e fazendo impiedosos 13 gols.

O time treinado por Erik ten Hag teve cinco gols marcados por Lassina Traoré, atacante de apenas 19 anos nascido em Burkina Faso.

No intervalo, o placar apresentava uma goleada menos imponente, com vantagem de 4 a 0 iniciada por Ekkelenkamp (13 minutos). Traoré ampliou duas vezes (17' e 32') e Tadic (44') completou o resultado do primeiro tempo.

Com dois amarelos, Kum foi expulso na segunda etapa e piorou o pesadelo dos anfitriões, que rapidamente viram mais quatro bolas entrarem. Traoré fez seu terceiro, Antony ampliou, Blind fez o sétimo do Ajax e Ekkelenkamp fez seu segundo.

Traoré fez seu quarto antes de Huntelaar entrar em campo e marcar mais dois. Lisandro Martínez e o jovem artilheiro de 19 anos encerraram a goleada histórica.