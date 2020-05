VÍDEO: jogadaça de Defederico e gol de Pastore

Pastore deixou uma marca bastante profunda no Huracán. Um de seus gols mais lembrados foi o que nasceu de uma conexão com Deferico, que levou a bola à beira da área do HUracán e avançou para a área rival. Lá marcou o gol o atual jogador da Roma.

O meia argentino chegou a Huracán em 2008 e um ano depois partiu para Palermo. Defederico subiu para a primeira equipe a partir das categorias inferiores e também saiu em 2009, quando assinou com o Corinthians, mas voltou em 2013.