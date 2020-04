Pastore quer ficar na Roma até 2022

Pastore mostrou estar disposto a permanecer na equipe da capital italianaa. O meia argentino, que chegou após passagem pelo PSG, espera continuar na Roma até junho de 2022.

"Tenho 30 anos, posso dar muito mais ao futebol na Europa e em Roma, que acreditou em mim. No momento, é a única coisa em minha mente. Se possível, cumprirei meu contrato até 2022", confessou Pastore a 'Showsport'.

Seu presente e futuro em Roma não foi o único tópico tratado pelo meia argentino, que deu a sua opinião sobre a possível contratação de Edinson Cavani pelo Boca Juniors.

"Cavani pode facilmente ser o '9' do Boca", disse ele sobre o companheiro de equipe no Palermo e no PSG, que encerra seu contrato na França em 30 de junho de 2020.