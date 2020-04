Pato explica seu baixo rendimento no Milan

Alexandre Pato foi durante muito tempo a grande esperanças de gols da Seleção Brasileira, algo que não chegou a se concretizar. Para muitos, o jogador do São Paulo é uma eterna promessa.

Em entrevista ao programa 'Resenha' da 'ESPN', o atacante falou sobre alguns dos pontos que o fizeram não vingar no Milan.

“Eu fui muito cedo, com 16 anos subi para o profissional, joguei contra o Palmeiras, fiz gol, fui para o Mundial. Eu busquei aquilo que eu queria. Tive que me adaptar ao Futebol Italiano. Depois começou o período de lesão e isso me dificultou mesmo”, contou.

“Eu cheguei muito rápido lá em cima, mas a escada não estava fixa muita bem. Não passei pelo percurso de crescer, amadurecer, fui logo ao nível alto. Consegui fazer coisas boas, fui campeão, fui artilheiro, mas aí começaram as lesões”, revelou.

Pato atuou pelo Milan em 150 jogos, marcando 63 gols e dando 18 assistências em 9.798 minutos em campo.