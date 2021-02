Pato no Orlando City: "Não vem para conhecer o Mickey"

A cidade de Orlando, nos Estados Unidos, é conhecida mundialmente pelos parques da Disney. Além do castelo da Cinderella, quem viaja para a cidade aproveita também para conhecer os famosos outlets e até mesmo pegar a estrada para conhecer a badalada Miami.

Sabendo deste cenário, o Orlando City tenta assegurar que seus jogadores atuem no time pelos motivos certos. Não foi diferente ao avaliar a contratação do atacante Alexandre Pato, como garantiu Luiz Muzzi, vice-presidente de futebol do clube da Flórida, em entrevista exclusiva para a Goal Brasil.

"Tem todas as outras coisas boas ao redor, mas o jogador não está vindo para conhecer o Mickey, é pra jogar bola", comentou Muzzi.

"Orlando chama muito a atenção por causa da Disney e a gente tem que ter certeza que o jogador está vindo pelas razões certas. É pra jogar. Em qualquer situação, seja com o Pato ou outro jogador, a gente sempre tem esse cuidado".

Contratado por um ano, Pato estava sem clube desde que deixou o São Paulo, ainda em agosto de 2020. Muzzi afirma que, mesmo aos 31 anos, o atacante ainda está em alto nível e pode acrescentar muito ao Orlando City.

"A expectativa é a melhor possível. É um negócio que é bom para os dois: para o Orlando e para o jogador. É uma situação que ambos se ajudam. As negociações foram diretamente com ele. O Pato queria muito vir jogar aqui e a gente queria muito que ele viesse".

"É um 'senhor jogador' e está num momento da carreira que não precisa jogar para qualquer clube, ele escolhe onde quer jogar", concluiu.

Pato vai para um clube do quarto continente diferente em sua carreira. Antes, o atacante passou por América do Sul (Internacional, Corinthians e São Paulo), Europa (Milan, Chelsea e Villarreal) e Ásia (Tianjin Tianhai, da China).