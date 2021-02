Pato se empolga com oferta do Argentinos Jrs e já procura até casa

Alexandre Pato está animado com a proposta que recebeu do Argentinos Jrs. A 'Goal' apurou que o atacante está satisfeito com os valores que foram colocados em cima da mesa, além de um contrato de curta duração, e até já passou a analisar casas para morar na Argentina.

Treinando sozinho desde que rescindiu com o São Paulo, em agosto do ano passado, Pato recusou desde então várias sondagens de mercados distantes, como, por exemplo, o asiático (Arábia Saudita e China). Também não mostrou interesse ao ser procurado por clube dos Estados Unidos.

No futebol brasileiro, o veterano atacante chegou a abrir conversas no ano passado com Atlético-MG e Internacional, mas as negociações naufragaram, especialmente por causa da questão financeira.

Jogar na Argentina vai garantir ao jogador a proximidade com o Brasil e, consequentemente, a família, algo que visto hoje como fator determinante. Vale lembrar ainda que o Argentinos Jrs está confirmado na fase de grupos da próxima edição da Libertadores.

Aos 31 anos, Alexandre Pato já defendeu sete clubes na carreira: Internacional, Milan, Corinthians, São Paulo, Chelsea, Villarreal e Tianjin Tianhai.