Pato relembra cavadinha: 'não deveria ter batido daquele jeito'

Tratado como grande revelação do Internacional e cercado por expectativas, Alexandre Pato tem a sua carreira marcada por altos e baixos. Atualmente no São Paulo e atravessando uma boa fase, o atacante relembrou a sua passagem decepcionante pelo Corinthians em 2013 e reconheceu que a sua chegada não agradou alguns jogadores no elenco, fato agravado após um pênalti mal cobrado diante do Grêmio no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil.

"Eu cheguei em um grupo já feito no Corinthians. Um grupo que tinha acabado de conquistar Libertadores e Mundial. E cheguei com muita boa-fé, mas alguns não gostaram muito da minha chegada. E muitas pessoas esperavam algo acontecer para que eu saísse. Foi o pênalti contra o Grêmio. Eu escolhi bater o pênalti daquele jeito porque eu conhecia o Dida e sabia que ele pulava muito rápido. Hoje eu sei que não deveria ter batido daquele jeito. Mas só entendi o que eu fiz depois do que aconteceu", declarou em entrevista ao 'Resenha ESPN'.

“Naquele momento eu não percebi a importância daquilo. Eu fui entender aquele erro depois. Então logo em seguida aconteceram todos os casos, as pessoas entraram no clube, aquela invasão e ai ficou insustentável”, completou.

Após 62 jogos e 17 gols marcados, Pato deixou o Corinthians e foi emprestado ao São Paulo em 2014. Em duas temporadas, marcou 38 gols e foi artilheiro da equipe, antes de retornar para a Europa e o futebol chinês.

Depois de cinco anos, o Tricolor venceu a concorrência de Palmeiras e Santos e conseguiu o retorno de Pato em 2019, que possui contrato válido até 2022.