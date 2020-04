Pato sugere que foi boicotado pelo elenco do Corinthians

Alexandre Pato chegou ao Corinthians em 2013, logo após o título mundial. Hoje no São Paulo, o atacante revelou a 'ESPN' a dificuldade que viveu para se integrar no elenco e sugeriu uma pressão dos companheiros, que teria culminado em sua saída após um lance capital.

"Eu tinha acabado de chegar em um grupo já formado, que tinham acabado de ser campeões da Libertadores, acabado de ser campeões mundiais, e eu cheguei na boa fé, de ir lá, de me esforçar, e eu acho que não fui muito bem visto por alguns do grupo, que tinham muita força aquela época. Então eu sempre fui muito dedicado, sempre trabalhei muito, só que era aquele momento assim:' o primeiro deslize que ele der, a gente vai tentar espirrar ele'. E foi o que aconteceu no jogo contra o Grêmio, eu bati um pênalti que eu não deveria ter batido, mas naquele momento foi para ter batido", contou o jogador em entrevista para a ESPN.

O lance gerou críticas e muitos interpretaram que foi uma cobrança displicente. Logo depois, houve invasão de torcedores em treinamento e Pato deixou o clube em uma transação com o São Paulo que envolveu sua troca por Jadson.

"Eu tinha trabalhado com o Dida no Milan e sabia que ele pulava muito rápido. Ele é grande, mas chega no canto muito rápido, eu pensei em bater no meio, mas eu errei e aconteceu tudo aquilo. Naquele momento, tudo o que aconteceu desde a minha chegada, foi o momento exato para que acontecesse tudo aquilo. Naquele momento eu não sabia da importância daquele erro, só fui entender depois, então logo em seguida aconteceu aqueles casos, as pessoas entraram no clube, aquela invasão", acrescentou.

Em 2016, Pato teve uma breve volta ao Corinthians antes de ser vendido ao Villarreal, da Espanha.