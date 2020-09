Lateral do Sport comentou sobre a chegada do técnico Jair Ventura, que conquistou sua primeira vitória à frente do Leão da Ilha ao bater o Grêmio por 2 a 1. Patric diz que o treinador conquistou rapidamente o elenco pela postura que adota nas conversas com os atletas e pelo método de trabalho que vem implantando no time.