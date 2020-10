Patric fala sobre importância de Sport sair na frente do marcador

O Sport tem uma parada dura pela frente. Os pernambucanos recebem a visita do Internacional na Ilha do Retiro. Patric, o experiente lateral do leão, falou sobre o duelo.

“Um jogo extremamente difícil que vai se definir no detalhe, o que eu posso dizer é que a gente não pode sofrer gol, porque quando a gente sofre gol, dificilmente consegue virar um resultado. Então se a gente não tomar gol é meio caminho andado para a vitória”, explicou.

Confira o que disse Patric no vídeo acima!