Patrick de Paula ganha "respiro" no Palmeiras e deixa status de intocável

Patrick de Paula foi por alguns meses o jogador mais visado do Palmeiras, consagrou-se ao bater um pênalti decisivo na final do Campeonato Paulista e passou a ser um dos nomes mais sondados do clube por times europeus.

Aos 21 anos, seu caminho parecia ser de uma ida breve ao futebol do exterior e até para a seleção brasileira, já que Tite busca uma renovação nas opções de meio-campo. Depois de uma queda geral de desempenho, no entanto, ele hoje é reserva no Verdão. E isso é visto como bom internamente.

Há no Palmeiras uma clara ideia de que Patrick havia assumido uma responsabilidade muito grande para alguém da sua idade e até da sua posição no campo, já que o time de Vanderlei Luxemburgo era muito criticado por não levar perigo ao gol do adversário. Temia-se que o jogador perdesse a confiança e o trabalho de amadurecimento fosse comprometido.

Agora, sem o treinador e com a chegada de Abel Ferreira, imagina-se que Patrick está em uma posição mais tranquila, sem o peso de "carregar" o time em tempos difíceis. Felipe Melo voltou a ser aproveitado à frente da zaga e deve revezar com o jogador sob a batuta do novo treinador.

A ideia no Verdão é que a pressão menor ajude o atleta a reencontrar o seu melhor nível de futebol e diminua as aspirações a curto prazo. Em questão de meses, Patrick foi de atleta que ficou tempo além do necessário na base para um dos principais do país na posição. O lado psicológico é o ponto que os palmeirenses confiam ser necessário trabalhar daqui para frente.

Enquanto virou suplente, Patrick viu Gabriel Menino, seu parceiro desde a base, firmar-se de vez na equipe como lateral-direito e ser até convocado para a seleção brasileira. Contraste que, na comissão técnica, é visto como algo passível de inversão em 2021 com um Patrick já mais maduro.