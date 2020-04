Patrocinador suspende contrato com Atlético e Cruzeiro

Em meio às incertezas do futuro diante da crise do coronavírus, os gigantes do futebol mineiro sentem mais uma consequência. Segundo 'Superesportes', um dos patrocinadores de Cruzeiro e Atlético suspendeu as verbas temporariamente.

A informação aponta que 'Multimarca Consórcios' não vai realizar os pagamentos por dois meses, uma decisão assinada entre todas as partes na última semana.

A companhia justifica a suspensão afirmando que a falta de partidas interrompe a exposição da marca neste período. O nome da empresa está presente na parte superior da parte de trás da camisa da dupla.

O acordo de suspensão ainda adia por dois meses o término do contrato com os clubes.