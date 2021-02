Paulinho, a contratação mais cara da história do Sporting CP

O atacante internacional português, João Paulo Dias Fernandes 'Paulinho', tornou-se a contratação mais cara da história do Sporting de Portugal, que o adquiriu do Sporting Braga por 16 milhões de euros.

A compra implica para o Sporting a aquisição de 70% dos direitos de Paulinho, que terá uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros e um contrato com o Sporting até 2025.

Este é um dos objetivos do treinador, Rúben Amorim, que até janeiro do ano passado era treinador do Braga.

A chegada do atacante representa um importante reforço para um Sporting que lidera a Liga portuguesa com quatro pontos de vantagem sobre o Porto e que ontem derrotou o Benfica, que já está a nove potnos da liderança.

A operação, que foi encerrada no último dia do mercado de inverno, incluiu também a venda do lateral-esquerdo colombiano Cristian Borja, que foi transferido para o Braga por 3 milhões de euros.

Borja chegou em janeiro de 2019 ao conjunto dos 'leões' e não teve muita continuidade. Além disso, o Braga conseguiu nesta mesma operação o empréstimo do atacente esloveno do Sporting, Sporar, que jogará no clube de Carlos Carvalhal até ao final da temporada.