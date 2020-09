Paulinho brilha na China com oito gols em dez jogos

Paulinho voltou a balançar redes adversárias com a camisa do Guangzhou Evergrande. A vítima deste domingo foi o Shandong Luneng, que perdeu por 2 a 1 pela 11ª rodada do Campeonato Chinês.

O gol do brasileiro ex de Vasco e Barcelona foi marcado aos 41 minutos, quando ele abriu o placar com uma finalização de fora da área. Foi seu oitavo gol nos últimos dez jogos.

Ao marcar pela terceira partida seguida, o meia de 32 anos assume a liderança da competição com oito gols. Ao lado dele, está o francês Bakambu, do Beijing Guoan.

Outro brasileiro marcou o segundo gol dos líderes do Campeonato Chinês. Elkeson, ex-vitória e Botafogo, completou a vitória do Guangzhou Evergrande.