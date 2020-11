Paulinho marca mais dois e leva o Guangzhou Evergrande à final

Paulinho voltou a balançar redes adversárias com a camisa do Guangzhou Evergrande e levou sua equipe à final do da Superliga da China. A vítima desta segunda-feira foi o Beijing Guoan.

O brasileiro ex de Corinthians e Barcelona marcou dois dos gols da vitória por 3 a 1 pela 12ª rodada. Com o resultado, sua equipe garantiu vaga para a grande decisão do título nacional, contra Jiangsu Suning.

Com sua atuação partida da semifinal, ele chegou a nove gols na competição. O desempenho nesta temporada faz dele o terceiro na lista de artilheiros da competição.

O brasileiro Marcão, do Hebei China Fortune, e Bakambu, atacante franco-congolês do Beijing Guoan, são os maiores goleadores da Superliga da China, com onze gols.

Entre os 20 maiores artilheiros desta edição aparecem outros quatro jogadores brasileiros: Alex Teixeira (sete), Henrique Dourado (seis), Alan Kardec (seis), Oscar (cinco) e Hulk (cinco).