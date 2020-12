Paulistão 2021 tem grupos definidos

A Federação Paulista de Futebol (FPF) sorteou nesta terça-feira os grupos da próxima edição do Campeonato Paulista, que tem início previsto para 28 de fevereiro (dois dias depois do fim do Brasileirão) e final marcada para 23 de maio.

Os 16 times foram divididos em quatro grupos com quatro integrandes, sendo Palmeiras, Corinthians, Santos e São Paulo os cabeça de chave.

Os classificados enfrentarão advesários de outros grupos em mata-mata com quartas de final e semifinal em jogos únicos. A decisão terá ida e volta e definirá o grande vencedor, que receberá R$ 11 milhões de prêmio.

"O VAR em todo o campeonato e a utilização de até sete jogadores da base ao mesmo tempo, são as novidades para a temporada", destacou a FPF.

Grupo A

Corinthians

Botafogo

Inter de Limeira

Santo André

Grupo B

São Paulo

São Bento

Ferroviária

Ponte Preta

Grupo C

Palmeiras

Ituano

Novorizontino

Red Bull Bragantino

Grupo D