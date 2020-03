Paulistão: as escalações de São Paulo e Santos

O Santos de Jesualdo Ferreira visita o São Paulo de Fernando Diniz se enfrentam neste sábado, no Morumbi, pela 10º rodada do Campeonato Paulista.

O clássico terá portões fechados como medida preventiva, devido ao risco de contagio do coronavírus.

Vindo de vitória na Libertadores contra a LDU, o São Paulo lidera o Grupo C do estadual. O Santos, que também venceu na Libertadores, tem a primeira posição do Grupo A do Paulista.

O grande desfalque do Tricolor é o goleiro Tiago Volpi, que tem pequena fratura na mão direita. Já Jesualdo tem as ausências de Sasha e Kaio Jorge.

Escalação do São Paulo:

Lucas Perri, Juanfran, Arboleda, Bruno Alves, Reinaldo, Tchê Tchê, Daniel Alves, Igor Gomes, Antony, Vitor Bueno e Pato.

Escalação do Santos:

Everson, Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres, Felipe Jonatan, Jobson, Carlos Sánchez, Diego Pituca, Arthur Gomes, Soteldo e Yuri Alberto.