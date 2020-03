Paulistão: cartões amarelos deixam o Corinthians na lanterna

Com a vitória da Ferroviária por 1 a 0 contra o Botafogo-SP, o Corinthians caiu para a lanterna do grupo D do Paulistão.

Mais inusitado que a posição do gigante paulista é o como a equipe foi parar em último. Empatados em todos os critérios, a definição dependeu dos cartões amarelos.

Ambos têm nove pontos, saldo positivo de dois gols, dez gols marcados, oito gols sofridos e dois cartões vermelhos. Nos amarelos, quase houve um novo empate, com 15 para o Timão e 14 para a Ferroviária.

Caso a fase acabasse com empate em todos os critérios, a definição seria feita por meio de sorteio.