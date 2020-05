Paulo Miranda fala sobre condição física: "50% ou 55%"

O Grêmio voltou aos treinos nesta semana seguindo as medidas de prevenção do protocolo. Uma das fases envolve o trabalho de fisiologia, com testes que foram feitos nesta sexta-feira para avaliar resistência e capacidade cardiorespiratória após a quarentena.

“Podemos dizer que tivemos resultados satisfatórios, mesmo com tanto tempo de inatividade deles. Estão em boas condições nesse retorno”, avaliou o fisiologista Marco Aurélio Mello aos meios oficiais do clube.

Paulo Miranda comentou o retorno aos trabalhos e falou sobre a iniciativa de manter a forma física quando ainda estava em casa, mas revelou não estar tão perto da forma desejada.

"Estou bastante feliz, até pela estrutura que o Grêmio proporciona. O clube dá todo o suporte para a gente vir e fazer nosso trabalho. A gente sabe que é importante focar na parte física, até porque não sabíamos se íamos voltar em uma semana, dez dias. Eu procuro sempre fazer atividades físicas e cumprir a cartilha que o clube passa para treinar em casa. A gente não volta 100%, mas 50, 55% que volte, já ajuda bastante", disse o zagueiro.

Neste sábado o grupo se apresenta para mais treinamentos - no mesmo esquema de divisão em seis pequenos grupos. A programação prevê mais avaliações, como teste de agilidade, mudança de direção, aceleração e desaceleração.