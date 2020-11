Paulo Pelaipe deixa o hospital após ser internado com Covid-19

Paulo Pelaipe está em plena recuperação da Covid-19 e está liberado para voltar para casa. A boa notícia foi dada pelos médicos nesta sexta-feira.

Seis dias antes, Pelaipe deixou o momento mais difícil desse período, quando estava internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do HNSG (Hospital Nossa Senhora das Graças), em Curitiba.

Aos 69 anos, o profissional atua voltou ao Coritiba em agosto de 2020 para assumir o cargo de diretor-executivo. Conhecido no futebol brasileiro, ele teve passagens marcantes por Grêmio e Flamengo.

Confira no vídeo acima como foi o momento que o dirigente do Coxa deixou o hospital com a comemoração nas cores do clube paranaense.