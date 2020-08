O dirigente Paulo Pelaipe chegou ao Coritiba junto com Jorginho para os lugares de Rodrigo Pastana e Eduardo Barroca, respectivamente. O time é o lanterna do Brasileirão e busca uma reação após maus resultados no começo da competição.

Em cinco jogos disputados, a equipe soma apenas três pontos, que foram conquistados na quinta partida, contra o Red Bull Bragantino. O próximo desafio será neste domingo contra o Sport.